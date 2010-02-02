Перенести сайт с Joomla 1.0.15 на Wordpress

Требуется перенести сайт с Joomla 1.0.15 на последний Wordpress. Сайт со статьями, ~1300 стр. Статьи достаточно простые (как правило, это просто текст без картинок).

Пробовал сам делать, знаю, есть специальные плагины, но у меня не получилось даже обновиться до 1.5 (то плагин не устанавливается, то еще что – я с joomla не очень дружу). Естественно, необходимо сохранить дизайн, все материалы и их оформление, урлы страниц.

Кто готов помочь – оставляйте заявки с ценой и сроками выполнения работы.