Необходимо сделать два сайта на Drupal 7 Макеты прилагаются (psd). Рассчитываю на адекватную стоимость. От вас обязательно указать: 1. СРОКИ выполнения. ...
Перенести сайт с Joomla 1.0.15 на Wordpress
Требуется перенести сайт с Joomla 1.0.15 на последний Wordpress. Сайт со статьями, ~1300 стр. Статьи достаточно простые (как правило, это просто текст без картинок).
Пробовал сам делать, знаю, есть специальные плагины, но у меня не получилось даже обновиться до 1.5 (то плагин не устанавливается, то еще что – я с joomla не очень дружу). Естественно, необходимо сохранить дизайн, все материалы и их оформление, урлы страниц.
Кто готов помочь – оставляйте заявки с ценой и сроками выполнения работы.
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