Перенести сайт с Joomla 1.0.15 на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки170 просмотров

Требуется перенести сайт с Joomla 1.0.15 на последний Wordpress. Сайт со статьями, ~1300 стр. Статьи достаточно простые (как правило, это просто текст без картинок).

Пробовал сам делать, знаю, есть специальные плагины, но у меня не получилось даже обновиться до 1.5 (то плагин не устанавливается, то еще что – я с joomla не очень дружу). Естественно, необходимо сохранить дизайн, все материалы и их оформление, урлы страниц.

Кто готов помочь – оставляйте заявки с ценой и сроками выполнения работы.

JoomlaWordPress
11 лет назад
Lehach
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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