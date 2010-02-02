Необходимо по макетам сделать два сайта на Drupal

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Закрыт4 заявки182 просмотра

Необходимо сделать два сайта на Drupal 7

Макеты прилагаются (psd).

Рассчитываю на адекватную стоимость.

От вас обязательно указать:

1. СРОКИ выполнения.

2. Цену вопроса.

Файлы макета в jpg формате прикреплены к проекту

Drupal
11 лет назад
sergeypolik
Сергей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

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