Модуль фотогалереи DLE(CMS)

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Закрыт2 заявки138 просмотров

Написать модуль фотогалереи для DLE.

Либо переделать самописную(все файлы и база есть) под модуль DLE.

Есть пример этой же самописной галереи.

DLE
11 лет назад
trally
Максим 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров