Новыи дизайн внедрить на сайт Cms joomla

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Закрыт2 заявки181 просмотр

Новыи дизайн внедрить на сайт Cms joomla , был нариросован новый функционал к сайту его надо внедрить и настройть сделать рабочим сайт по функционалу новому в приложение новый дизайн сайта и задание к нему от вас жду сроки и бюджет

Joomla
11 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 дней назад

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Нет заявок фрилансеров