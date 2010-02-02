Доделать внешний вид шаблона wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки145 просмотров

Добрый день. Нужно доделать внешний вид шаблона book yout travel wordpress.

Шаблон куплен на themeforest.

Нужно внести правки по дизайну.

Ожидаю ваших откликов!

WordPress
11 лет назад
Artres
Рес 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров