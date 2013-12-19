Натянуть одностраничник на wordpress

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Завершен1 заявка133 просмотра

Натянуть одностраничник на wordpress. Срок 1 день.

Интересует цена. Начать желательно прямо сейчас.

Сроки горят.

WordPress
11 лет назад
lomotr
Даниил 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
11 лет назад
$80
1 день
Очень грамотный специалист! Делает все быстро, без лишних разговоров! Я объяснил Алексею что у меня очень мало времени чтобы закрыть проект. Алексей не спал всю ночь, и ответственно подошел к выполнению задачи! Сделал все в срок, как и обещал! Очень мало таких исполнителей, как Алексей! Рекомендую. По любым заказам связанным с wordpress буду обращаться только к нему! Очень хорошо себя зарекомендовал.
Четко поставленное задание и его понимание со стороны заказчика. Своевременная оплата в полном объеме. Было очень приятно работать. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
11 лет назад