Натянуть дизайн на цмс.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок209 просмотров

Здравствуйте

Есть готовый дизайн, его нужно натянуть на цмс

Собственно что делать по ссылкам ниже. Платежки киви и картой.

От вас жду стоимость и сроки.

Интересует долгосрочное сотрудничество, т.к. всегда есть проекты

https://dl.dropboxusercontent.com/u/1982720/penatcase-main-11-12-13-b1.jpg

https://dl.dropboxusercontent.com/u/1982720/penatcase-shop-11-12-13-b.jpg

https://dl.dropboxusercontent.com/u/1982720/penatcase-constructor-11-12-13-b1.jpg

11 лет назад
flyink
Андрей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв

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