Написать модуль фотогалереи для DLE. Либо переделать самописную(все файлы и база есть) под модуль DLE. Есть пример этой же самописной галереи.
Натянуть дизайн на цмс.
Здравствуйте
Есть готовый дизайн, его нужно натянуть на цмс
Собственно что делать по ссылкам ниже. Платежки киви и картой.
От вас жду стоимость и сроки.
Интересует долгосрочное сотрудничество, т.к. всегда есть проекты
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1982720/penatcase-main-11-12-13-b1.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1982720/penatcase-shop-11-12-13-b.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1982720/penatcase-constructor-11-12-13-b1.jpg
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