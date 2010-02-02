Натянуть дизайн на цмс.

Есть страница, вот такая: http://www.soccershop.ru/wp/manchester-united-futbolnaya-forma-2013-2014-nike (в ссылке между 2013 и 2014 -- один дефис, исправьте вручную в барузере, здесь почему-то этот дефис задваивается). Это мой сайт, доступ предоставлю. ...