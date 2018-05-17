Замена хостинга для сайта

$3
Системы управления (CMS)Завершен7 заявок171 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день! Необходимо взять готовый сайт на CMS WordPress и переместить его к другому хостинг провайдеру. Доступы и пароли кину лично исполнителю. Сроки: 8 часов

6 лет назад
AlisaYa
Алиса 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
VitoMontenegro
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
6 лет назад
$3
1 день
Спасибо большое, Виталий за прекрасно выполненную работу! Всё чётко, качественно, быстро и вежливо. Рекомендую всем!
Приятно работать, все по делу, грамотный подход к постановке задачи. Очень рекомендую к сотрудничеству!