Правки на сайте Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок231 просмотр
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Добрый день!

Нужно внести правки на сайт http://cafehlopok.ru/:

1. На сайте есть всплывающее окно, которое показывается гостям до 11.00 (по Владивостокскому времени), но его невозможно закрыть нажав на "крестик", нужно это исправить.

2. Необходимо добавить еще один способ оплаты - "Оплата картой курьеру", настраивать эквайринг не нужно, так как это оплата на месте.

WordPress
6 лет назад
seo-pro
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
knight2007
Владимир 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Владимир сделал все качественно и в срок, в соответствии с ТЗ. Рекомендую!
Все отлично. Рекомендую