Правки на сайте Wordpress

Добрый день!

Нужно внести правки на сайт http://cafehlopok.ru/:

1. На сайте есть всплывающее окно, которое показывается гостям до 11.00 (по Владивостокскому времени), но его невозможно закрыть нажав на "крестик", нужно это исправить.

2. Необходимо добавить еще один способ оплаты - "Оплата картой курьеру", настраивать эквайринг не нужно, так как это оплата на месте.