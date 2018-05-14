Правки на сайте Wordpress

Добрый день! Необходимо поправить меню на сайте http://dabbar.ru/. Сайт на вордпресс, в меню не работают ссылки, которые добавлены якорями, нужно это исправить. Просьба в заявке указывать цену и срок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужно внести правки на сайт http://cafehlopok.ru/:
1. На сайте есть всплывающее окно, которое показывается гостям до 11.00 (по Владивостокскому времени), но его невозможно закрыть нажав на "крестик", нужно это исправить.
2. Необходимо добавить еще один способ оплаты - "Оплата картой курьеру", настраивать эквайринг не нужно, так как это оплата на месте.
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