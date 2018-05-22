Поправить меню на сайте

Системы управления (CMS)Завершен13 заявок348 просмотров
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Добрый день!

Необходимо поправить меню на сайте http://dabbar.ru/. Сайт на вордпресс, в меню не работают ссылки, которые добавлены якорями, нужно это исправить.

Просьба в заявке указывать цену и срок.

6 лет назад
seo-pro
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
777Pavel
Павел 
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$10
1 день
Павел сделал все, согласно ТЗ, качественно и в срок! Кроме того был всегда на связи. Рекомендую!
Василий очень чётко ставит задачу и оплачивает без задержек. Рекомендую