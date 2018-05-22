Поправить меню на сайте

Надо переделать этот сайт [url=http://7ya-pol.ru/]7ya-pol.ru/[/url] со всем контентом в Wordpress. Шаблон адаптировать под адаптивную верстку, желательно bootstrap. Добавить раздел блог для статей (без комментариев и указания автора). Оплата после проверки на Яндекс Деньги ли на карту Сбербанка.