777Pavel

Павел 777Pavel

 
44 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Добрый день.

Готов сделать для Вас адаптивный сайт на лучшей FLEX и GRID верстках, для идеальной работы с любыми устройствами (ПК, мобильные телефоны, планшеты), а так же разными браузерами.

Так же готов перенести Ваш сайт на вордпресс и сделать админку.

Могу сделать отдельную админ панель для Вашего готового сайта, без переноса уда либо.

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

Shishkin
58 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Создать сайт
работа выполнена качественно и в оговоренные сроки
seo-pro
37 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Поправить меню на сайте
WordPress
Павел сделал все, согласно ТЗ, качественно и в срок! Кроме того был всегда на связи. Рекомендую!
Василий очень чётко ставит задачу и оплачивает без задержек. Рекомендую
Ответный отзыв