Добрый день.

Готов сделать для Вас адаптивный сайт на лучшей FLEX и GRID верстках, для идеальной работы с любыми устройствами (ПК, мобильные телефоны, планшеты), а так же разными браузерами.

Так же готов перенести Ваш сайт на вордпресс и сделать админку.

Могу сделать отдельную админ панель для Вашего готового сайта, без переноса уда либо.