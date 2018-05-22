Добрый день.
Готов сделать для Вас адаптивный сайт на лучшей FLEX и GRID верстках, для идеальной работы с любыми устройствами (ПК, мобильные телефоны, планшеты), а так же разными браузерами.
Так же готов перенести Ваш сайт на вордпресс и сделать админку.
Могу сделать отдельную админ панель для Вашего готового сайта, без переноса уда либо.
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
7 лет назад
работа выполнена качественно и в оговоренные сроки
$10
10 баллов
7 лет назад
WordPress
Павел сделал все, согласно ТЗ, качественно и в срок! Кроме того был всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Василий очень чётко ставит задачу и оплачивает без задержек. Рекомендую