Создать сайт

Веб-программированиеЗавершен10 заявок317 просмотров
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Есть макет и текстовое наполнение. По этим материалам надо сделать (подготовить и выложить на хостинг) адаптивный сайт.

Срок 1 неделя.

Оплата ТОЛЬКО ПО ФАКТУ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ И ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУ

6 лет назад
Shishkin
56 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
777Pavel
Павел 
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$30
7 дней
работа выполнена качественно и в оговоренные сроки