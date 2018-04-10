Подключиться к сокету на прямую engine.io (node.js)

Есть готовая верстка, нужна посадка на Битрикс. Работаем по постоплате, бс, либо договор.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
**Необходимо подключиться к сокету , не через сайт , а на прямую.**
Нужен человек понимающий сокеты(socket.io) , имеется скрипт(расшиерние на js) работающий на сокетах, нужно перейти на ноду (на прямую к сокету подключаться , а не через браузер с авторизацией) . Для этого при подключении к сокету нужно указать куки . Куки есть , как вставлять не пойму , а как смог - так не работает. Сокет сразу вырубается.
Как оно подключается в браузере(расширении) :var socket = eio.Socket("wss://*.*.com/socket.io/", {transports: ["websocket"]});
Как попытался подключить в ноде : var opts = {
extraHeaders: {"*:*,*:*}}/пихаю всё что смог найти в хедерах через гугл
var socket = eio.Socket("wss://*.*.com/socket.io/", opts);
От вас требуется написать эти пару строчек для подключения к сокету. Сам сайт выдам только заинтересованным.
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