Подключиться к сокету на прямую engine.io (node.js)

**Необходимо подключиться к сокету , не через сайт , а на прямую.**

Нужен человек понимающий сокеты(socket.io) , имеется скрипт(расшиерние на js) работающий на сокетах, нужно перейти на ноду (на прямую к сокету подключаться , а не через браузер с авторизацией) . Для этого при подключении к сокету нужно указать куки . Куки есть , как вставлять не пойму , а как смог - так не работает. Сокет сразу вырубается.

Как оно подключается в браузере(расширении) :var socket = eio.Socket("wss://*.*.com/socket.io/", {transports: ["websocket"]});

Как попытался подключить в ноде : var opts = {

extraHeaders: {"*:*,*:*}}/пихаю всё что смог найти в хедерах через гугл

var socket = eio.Socket("wss://*.*.com/socket.io/", opts);

От вас требуется написать эти пару строчек для подключения к сокету. Сам сайт выдам только заинтересованным.