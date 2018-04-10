Подключиться к сокету на прямую engine.io (node.js)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка134 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

**Необходимо подключиться к сокету , не через сайт , а на прямую.** 

Нужен человек понимающий сокеты(socket.io) , имеется скрипт(расшиерние на js) работающий на сокетах, нужно перейти на ноду (на прямую к сокету подключаться , а не через браузер с авторизацией) . Для этого при подключении к сокету нужно указать куки . Куки есть , как вставлять не пойму , а как смог - так не работает. Сокет сразу вырубается. 

Как оно подключается в браузере(расширении) :var socket = eio.Socket("wss://*.*.com/socket.io/", {transports: ["websocket"]}); 

Как попытался подключить в ноде : var opts = { 

extraHeaders: {"*:*,*:*}}/пихаю всё что смог найти в хедерах через гугл 

var socket = eio.Socket("wss://*.*.com/socket.io/", opts);

От вас требуется написать эти пару строчек для подключения к сокету. Сам сайт выдам только заинтересованным.

6 лет назад
guest_15233566784496
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Установить всплывающие формы на сайт и код счетчика

    Требуется установить 3 всплывающие формы на сайт с полями для сбора данных!   Кроме этого установить счетчик директа и установить цели на все кнопки сайта.  Сайт сделан на ворд пресс.   1 форма  Вступление в группу  ВК  Появление при скроле после ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Личный кабинет пользователя.

    Добрый день. Нужно создать скрипт личного кабинета пользователя, потом его зальем на сайте через конструктор сайтов. Кабинет должен быть с логином, паролем, суммой баланса на счету и сумма остатка платежа за товар  (так как товар ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Баг в оформлении заказа Яндекс Кассы и Opencart 2

    $20

    На сайте [url=http://avtoshtuchki24.ru/]avtoshtuchki24.ru/[/url] есть способ оплаты при оформлении заказа – Яндекс.Деньги и почему-то при выборе этого способа – нет возможности выбрать МЕТОД оплаты. Если потестировать аналогичный момент на [url=http://маслозона.рф/]маслозона.рф/[/url] (любой типовой шаблон Opencart)- там появляется ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Wordpress register_custom_post_types и новые uri

    $1

    Что есть, в function.php написал код для добавления нового типа записи hotels. Так же для новых типов записей присутствую категории. В самой записи url меняется site.ru/greece/hotels/hotels-123, но при переходе на страницу выдает 404 Необходимо сделать что-то то типа ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Wordpress + ACF Pro. Реализация фильтра по полям ACF

    $30

    Требуется создать фильтр на по кастомным полям от [b]ACF[/b], в сети очень много решений но все требую знания [b]PHP[/b]... Установлен плагин "Search &amp; Filter" который выполняет эту задачу, но по какой-то причине, он не видит эти ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Php

    Есть сайт на php нужно выполнить след.задачи 1. Корзина. нужно, чтобы по клику "В корзину" без перезагрузки страницы отрабатывало добавление в корзину (таблица cart): ид товара, наименования, количества, стоимости, сессии (сейчас добавляется сессия, ид товара. и ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вывод постов на страницах Wordpress

    $55

    [b]Доброго дня.[/b] На сайте Wordpress 4.9.5 имеется три страницы Горячее, Популярное, Новое. Выводится в файле /шаблон/page.php На сайте внедрен плагин фронтед создания поста по 6 типам. Настройками шаблона в админке определено, что в Новое должны выводится все Последние ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад