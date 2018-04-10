Баг в оформлении заказа Яндекс Кассы и Opencart 2

На сайте avtoshtuchki24.ru/ есть способ оплаты при оформлении заказа – Яндекс.Деньги

и почему-то при выборе этого способа – нет возможности выбрать МЕТОД оплаты.

Если потестировать аналогичный момент на маслозона.рф/ (любой типовой шаблон Opencart)- там появляется выбор именно метода оплаты (на выбор кошелек или банковские карты). То есть все работает как и положено. Техподдержка Яндекса говорит именно о том, что проблема в нестандартной странице оформления.

Нужно:

1) определить проблему и рассказать о нем подробно - почему появилась.

2) пофиксить, без ущерба и костылей.

Рассмотрю заявки с ориентировочной ценой и сроком.

Ориентировочный бюджет 20$

Оплата по факту Яндекс или Вебмани.