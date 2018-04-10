Есть код страницы. Нужно поправить его.

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Веб-программированиеЗавершен5 заявок146 просмотров
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6 лет назад
inganico
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Satirik89
Роман 
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Очень крутой специалист. Все сделал в течений часа. Мастер своего дела. Будем сотрудничать дальше!
Отличный заказчик. Все необходимое сразу предоставил. Четкое ТЗ. Приятно было сотрудничать!