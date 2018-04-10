Личный кабинет пользователя.

Есть готовая верстка, нужна посадка на Битрикс. Работаем по постоплате, бс, либо договор.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Нужно создать скрипт личного кабинета пользователя, потом его зальем на сайте через конструктор сайтов. Кабинет должен быть с логином, паролем, суммой баланса на счету и сумма остатка платежа за товар (так как товар будет продаваться в рассрочку), ну и обязательно чтобы я как администратор могла вносить информацию в личный кабинет определенного клиента (а именно скидывать ссылку на продолжение лицензии товара после оплаты клиентом ) или чтоб это делалось автоматически, но в таком случае мне нужно будет самой прописывать сумму платежа для каждого конкретного покупателя, после которой в его личном кабинете ему будет доступна ссылка на продление лицензии. Пишите стоимость и сроки работы. Заранее спасибо.
- Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
На сайте [url=http://avtoshtuchki24.ru/]avtoshtuchki24.ru/[/url] есть способ оплаты при оформлении заказа – Яндекс.Деньги и почему-то при выборе этого способа – нет возможности выбрать МЕТОД оплаты. Если потестировать аналогичный момент на [url=http://маслозона.рф/]маслозона.рф/[/url] (любой типовой шаблон Opencart)- там появляется ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $1
Что есть, в function.php написал код для добавления нового типа записи hotels. Так же для новых типов записей присутствую категории. В самой записи url меняется site.ru/greece/hotels/hotels-123, но при переходе на страницу выдает 404 Необходимо сделать что-то то типа ...Завершен6 лет назад
- $30
Требуется создать фильтр на по кастомным полям от [b]ACF[/b], в сети очень много решений но все требую знания [b]PHP[/b]... Установлен плагин "Search & Filter" который выполняет эту задачу, но по какой-то причине, он не видит эти ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть сайт на php нужно выполнить след.задачи 1. Корзина. нужно, чтобы по клику "В корзину" без перезагрузки страницы отрабатывало добавление в корзину (таблица cart): ид товара, наименования, количества, стоимости, сессии (сейчас добавляется сессия, ид товара. и ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Нужно на сайт добавить кнопку: Купить в 1 Клик. Настроить отправку заказов с кнопки. Сайт на OpenCart. ТЗ есть. Пишите, пожалуйста, цену.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $30
Необходимо доработать некоторые моменты в функционале на CMS Опенкарт.Завершен6 лет назад
- $55
[b]Доброго дня.[/b] На сайте Wordpress 4.9.5 имеется три страницы Горячее, Популярное, Новое. Выводится в файле /шаблон/page.php На сайте внедрен плагин фронтед создания поста по 6 типам. Настройками шаблона в админке определено, что в Новое должны выводится все Последние ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Реализовываем демо проект и по времени не успеваем создать график. Нужно взять api сторонних сервисов и создать график на js, html для вывода на сайте. Живой пример на poloniex.com/exchange#usdt_btc. Функций нужно меньше, чем в примере, детали предоставлю. Дизайнерские изыски ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Во общем слетела страница и теперь не небрежно отображается. Подробнее в ТЗЗавершен6 лет назад