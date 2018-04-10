Личный кабинет пользователя.

Добрый день. Нужно создать скрипт личного кабинета пользователя, потом его зальем на сайте через конструктор сайтов. Кабинет должен быть с логином, паролем, суммой баланса на счету и сумма остатка платежа за товар (так как товар будет продаваться в рассрочку), ну и обязательно чтобы я как администратор могла вносить информацию в личный кабинет определенного клиента (а именно скидывать ссылку на продолжение лицензии товара после оплаты клиентом ) или чтоб это делалось автоматически, но в таком случае мне нужно будет самой прописывать сумму платежа для каждого конкретного покупателя, после которой в его личном кабинете ему будет доступна ссылка на продление лицензии. Пишите стоимость и сроки работы. Заранее спасибо.