Дописать бота для телеграмм на PHP или Pyton

Есть готовая верстка, нужна посадка на Битрикс. Работаем по постоплате, бс, либо договор.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен бот с простым алгоритмом для телеграмм.
Человек пишет роботу команду /strart.
робот в ответ ему дает кнопки с выбором. и за 3 - 4 шага, передает диалог в другой аккаунт телеграмм оператору, который ему отвечает в этот же чат.
- Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Создание сайта интернет-магазина на Shopify по готовому примеру (образцу). Загрузка товаров, описания, изображений.Закрыт6 лет назад
**Необходимо подключиться к сокету , не через сайт , а на прямую.** Нужен человек понимающий сокеты([url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsocket.io&post=-95882318_2538&cc_key=]socket.io[/url]) , имеется скрипт(расшиерние на js) работающий на сокетах, нужно перейти на ноду (на прямую к сокету подключаться , а не ...Закрыт6 лет назад
Требуется установить 3 всплывающие формы на сайт с полями для сбора данных! Кроме этого установить счетчик директа и установить цели на все кнопки сайта. Сайт сделан на ворд пресс. 1 форма Вступление в группу ВК Появление при скроле после ...Закрыт6 лет назад
Добрый день. Нужно создать скрипт личного кабинета пользователя, потом его зальем на сайте через конструктор сайтов. Кабинет должен быть с логином, паролем, суммой баланса на счету и сумма остатка платежа за товар (так как товар ...Закрыт6 лет назад
- $20
На сайте [url=http://avtoshtuchki24.ru/]avtoshtuchki24.ru/[/url] есть способ оплаты при оформлении заказа – Яндекс.Деньги и почему-то при выборе этого способа – нет возможности выбрать МЕТОД оплаты. Если потестировать аналогичный момент на [url=http://маслозона.рф/]маслозона.рф/[/url] (любой типовой шаблон Opencart)- там появляется ...Закрыт6 лет назад
- $1
Что есть, в function.php написал код для добавления нового типа записи hotels. Так же для новых типов записей присутствую категории. В самой записи url меняется site.ru/greece/hotels/hotels-123, но при переходе на страницу выдает 404 Необходимо сделать что-то то типа ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $30
Требуется создать фильтр на по кастомным полям от [b]ACF[/b], в сети очень много решений но все требую знания [b]PHP[/b]... Установлен плагин "Search & Filter" который выполняет эту задачу, но по какой-то причине, он не видит эти ...Закрыт6 лет назад
Есть сайт на php нужно выполнить след.задачи 1. Корзина. нужно, чтобы по клику "В корзину" без перезагрузки страницы отрабатывало добавление в корзину (таблица cart): ид товара, наименования, количества, стоимости, сессии (сейчас добавляется сессия, ид товара. и ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Нужно на сайт добавить кнопку: Купить в 1 Клик. Настроить отправку заказов с кнопки. Сайт на OpenCart. ТЗ есть. Пишите, пожалуйста, цену.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад