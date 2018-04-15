Дописать бота для телеграмм на PHP или Pyton

Веб-программированиеЗавершен4 заявки202 просмотра
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Нужен бот с простым алгоритмом для телеграмм.

Человек пишет роботу команду /strart.

робот в ответ ему дает кнопки с выбором. и за 3 - 4 шага, передает диалог в другой аккаунт телеграмм оператору, который ему отвечает в этот же чат.

PHP
6 лет назад
guest_1523358304753
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
mixanik1996
Михаил 
27 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
14 дней назад
6 лет назад
$50
1 день
Все сделано гораздо быстрее чем ожидалось. Михаил молодец, буду обращаться!
Четко поставленная задача, постоянно на связи, оплата в срок. Рекомендую!
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