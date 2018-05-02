Собрать сайт на Wordpress

$47
Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок226 просмотров
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Надо переделать этот сайт 7ya-pol.ru/ со всем контентом в Wordpress. 

Шаблон адаптировать под адаптивную верстку, желательно bootstrap. 

Добавить раздел блог для статей (без комментариев и указания автора). 

Оплата после проверки на Яндекс Деньги ли на карту Сбербанка.

WordPressСайт на WordPress
6 лет назад
Neoncobra
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад