Собрать сайт на Wordpress

Надо переделать этот сайт 7ya-pol.ru/ со всем контентом в Wordpress.

Шаблон адаптировать под адаптивную верстку, желательно bootstrap.

Добавить раздел блог для статей (без комментариев и указания автора).

Оплата после проверки на Яндекс Деньги ли на карту Сбербанка.