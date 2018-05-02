Собрать сайт на Wordpress

Добрый день, ищем вдумчивого аккуратного специалиста по Drupal, который помог бы нам перенести сайт kinoshkola.org на новую версию.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо переделать этот сайт 7ya-pol.ru/ со всем контентом в Wordpress.
Шаблон адаптировать под адаптивную верстку, желательно bootstrap.
Добавить раздел блог для статей (без комментариев и указания автора).
Оплата после проверки на Яндекс Деньги ли на карту Сбербанка.
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