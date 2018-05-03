Нужно сделать на MODX версию для слабовидящих

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки142 просмотра
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На сайте ds2_kz нужно сделать версию для слабовидящих. СМS - MODX.

Прошу указать цены и сроки. 

MODX
6 лет назад
jnetworkmanager
41 годКазахстан
11 лет в сервисе
Был
3 года назад