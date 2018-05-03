Доработки сайта на OpenCart

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка158 просмотров
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Необходимо доработать следующий сайт: http://doctorproffi.ru/

Доработки касаются как каталога, так и работы сайта с 1С.

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OpenCart
6 лет назад
seregapr
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад