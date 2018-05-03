Доработки сайта на OpenCart

Задача: разработка бэкенда сайта. согласно ТЗ Требуемая CMS: Netcat Верстка готова. ТЗ – https://itgeekz.bitrix24.ru/~klETR Условия оплаты: оплата только через БС При отклике на проект необходимо указать: 1. Стоимость реализации 2. Сроки выполнения 3. Дату когда сможете начать работать по проекту
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать следующий сайт: http://doctorproffi.ru/
Доработки касаются как каталога, так и работы сайта с 1С.
В откликах просьба оставлять контакт для обратной связи.
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