Создание сайта- платформы для оценки проектов в короткие сроки.

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Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок160 просмотров
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Добрый день.

Сроки сжатые, так что приступать нужно будет незамедлительно.

Верстка в HTML готова.  Осталось собирать.  

не уверен, но вам пригодятся такие навыки - back-end. cms. javascript. php

тех-задание после знакомства с версткой дам!

она в приложении

6 лет назад
maxdemid
39 летТаиланд
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад