Посадить дизайн на ВП из ПСД

Системы управления (CMS)Завершен21 заявка336 просмотров
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Здравствуйте!

Нужно посадить дизайн и адаптировать из PSD на WP (не сложный, ничего особенного, только из функционалов плагин запись на прием, остальное вывод контента и галерея ), одна главная страница,  и еще ориентироваться от дизайна создать несколько страниц!

На сайте должен быть реализован плагин запись на прием!

весь контент должен быть сделан так чтобы можно было изменить из админки без кодинга! чтобы простой пользователь мог вносить правки информации на сайте!

Жду аааадекватную цену и сроки!

остальные вопросы по скайпу! 

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6 лет назад
Irenjazz
Ирина 
37 летФранция
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Oleg_10
Олег 
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$200
4 дня
Спасибо за качественно и оперативно проделанную работу! Понравился подход исполнителя, максимальная внимательность и уточнение каждой детали. Всё выполнено отлично и быстро!
Сотрудничеством доволен и однозначно рекомендую. Отличный заказчик.
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