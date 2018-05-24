Посадить дизайн на ВП из ПСД

Здравствуйте!

Нужно посадить дизайн и адаптировать из PSD на WP (не сложный, ничего особенного, только из функционалов плагин запись на прием, остальное вывод контента и галерея ), одна главная страница, и еще ориентироваться от дизайна создать несколько страниц!

На сайте должен быть реализован плагин запись на прием!

весь контент должен быть сделан так чтобы можно было изменить из админки без кодинга! чтобы простой пользователь мог вносить правки информации на сайте!

Жду аааадекватную цену и сроки!

остальные вопросы по скайпу!

Макет скину в ЛС!