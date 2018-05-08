Перевести на сайте виджет Wordpress

На сайте стоит плагин переводов qTranslate, но он не распространяется на виджет cherry Search, цель перевести или показать как можно сделать перевод этого плагина на 3 языка. Которые стоят на сайте. Виджет это и есть вот эта штука поисковая на скрине. CMS: wordpress

Работаю по постоплате, никогда не обманывал, оплата ребята если сегодня то пейпал, а если в понедельник или вторник то вебмани или яндекс деньги.