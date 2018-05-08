Доработать тему WP

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки159 просмотров
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/www.kotelevskaya.in.ua/

- удалить (или переустановить все заново) лишние файлы с хостинга и приложения на сайте, оставить только нужные файлы для оптимизации и работы сайта.

- настроить тему Fotografie, чтобы она выглядела точно так же, как в превью. (https://catchthemes.com/demo/fotografie/)

- переделать бокс, где фотографии девушек в ряд так, чтобы получился блок из 12 неактивных фото(чтобы я могла эти фото менять), надписи на них убрать.

- перевести английские надписи типа news, projects.

- сделать так, чтобы загружаемые картинки уменьшались в размере, минимально теряя качество.

-  сделать так, чтобы сайт работал максимально быстро.

- чтобы в новостях и в разделах сайта(портфолио) картинки можно было группировать в коллажи, как тут https://softboxstudio.wordpress.com/портфолио/свадебное/

6 лет назад
brand-land
Юлия 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
21 день назад
Выбранный исполнитель
DmitryUrsa
Дмитрий 
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$10
2 дня
Работа сделана в срок и качественно:)) Рекомендую.
Все прошло замечательно. Связь быстрая, оплата своевременая