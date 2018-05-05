Интернет магазин WP

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Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок153 просмотра
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На wp надо доделать главную страницу. 90% настроено. 

Надо подправить шапку и немного стилей в сайте.

Шаблон стоит the7

Антибот: Давайте глянем

6 лет назад
ya_radmir
Радмир 
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
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