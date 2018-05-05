Интернет магазин WP

Здравствуйте! Нужно посадить дизайн и адаптировать из PSD на WP (не сложный, ничего особенного, только из функционалов плагин запись на прием, остальное вывод контента и галерея ), одна главная страница, и еще ориентироваться от дизайна создать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На wp надо доделать главную страницу. 90% настроено.
Надо подправить шапку и немного стилей в сайте.
Шаблон стоит the7
Антибот: Давайте глянем
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