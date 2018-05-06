Помощь с woocommrce настройка сортировки заказов

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки140 просмотров
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Помогите реализовать сортировку заказов по кастомному критерию и настроить экспорт заказов по этому критерию

6 лет назад
zhukstreet
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад