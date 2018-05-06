Разработать модуль для Prestashop

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок191 просмотр
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Укажите в заявке вашу стоимость часа работ и ваш опыт работы с Prestashop. Исполнители без опыта не интересуют. 

Детали задачи будут уточнены выбранному исполнителю.

Prestashop
6 лет назад
guest_15257649721528
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад