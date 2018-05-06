Разработать модуль для Prestashop

/[url=http://www.kotelevskaya.in.ua/]www.kotelevskaya.in.ua/[/url] - удалить (или переустановить все заново) лишние файлы с хостинга и приложения на сайте, оставить только нужные файлы для оптимизации и работы сайта. - настроить тему Fotografie, чтобы она выглядела точно так же, как в превью. ...