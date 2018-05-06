Сделать капчу в регистрации

$5
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки176 просмотров
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сделать капчу на 2 х формах 

https://домпряжи.рф/registratsiya 

https://irma-n.ru/registratsiya-vkhod.html

Бюджет 300р.

Работы на 30 минут максимум для профессионала.

6 лет назад
vape
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Paule
Павел 
50 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$5
1 день