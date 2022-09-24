Українська версія інтернет-магазину. Кодінг PHP. Терміново.

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок652 просмотра

Необхідно в стислий термін зробити українську версію сайту інтернет-магазина. Самопис на PHP.Можливі й подальші доопрацювання сайту.

PHP
3 года назад
tokareff
Алексей 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

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26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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Сергей
 
40 лет
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5 часов назад
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3 года назад
Игорь
 
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8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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3 года назад
Владимир
 
45 лет
13 лет в сервисе
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год назад
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Эдгар
 
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3 года назад

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