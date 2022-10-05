VueJS + NuxtJS внести правки в проекте - срочно!

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки250 просмотров

VueJS + NuxtJS внести правки в проекте - срочно!

Имеется ТЗ, API, исходники

Бюджет 80$ Работы на 1-2 дня

Оплата сразу по готовности, оставляйте Ваш телеграмм для связи

3 года назад
createrwebst
Андрей 
33 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
37 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

ert3e
32 года
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
$80
2 дня
Отличное выполнение задачи
Спасибо, все было замечательно)

Заявки фрилансеров

ert3e
32 года
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
Артур
 
58 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад