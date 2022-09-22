VueJS + NuxtJS внести правки в проекте - срочно!

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки216 просмотров

VueJS + NuxtJS внести правки в проекте - срочно!

Имеется ТЗ

Бюджет 60$ Работы на 1-2 дня

Оплата сразу по готовности, оставляйте Ваш телеграмм для связи

3 года назад
createrwebst
Андрей 
33 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
37 отзывов(-2)

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Павел
 
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