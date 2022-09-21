Ищем Full stack разработчика .NET на постоянную удаленную работу в израильскую IT компанию. Основные требования: опыт работы с C#, ASP.NET, знание Bootstrap и адаптивной верстки. Опыт с Umbraco CMS будет плюсом. Присоединяйтесь к нашей команде.
Доработка фильтра и сортировки модуля "Каталог" в БУС
FitnessHeroes.ru. Сайт на базе "Битрикс: Управление сайтом+СRM.
Доработка модуля "Каталог": фильтр и сортировка товаров по наличию на конкретном складе.
Необходимо чтобы товары в каталоге и торговые предложения в каталоге сортировались по наличию на складе. Сам склад чтобы выбирался в модуле "Каталог". Разные настройки на каждый сайт (мультисайтовость).
Мы выгружаем из 1с товары из 7 складов. В зависимости от выбора настройки в модуле (выбора конкретного склада) нужно чтобы сначала показывались товары "В наличии" на этом складе, затем "в наличии на других складах", Затем все остальные товары "не в наличии".
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