Доработка фильтра и сортировки модуля "Каталог" в БУС

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Закрыт3 заявки351 просмотр

FitnessHeroes.ru. Сайт на базе "Битрикс: Управление сайтом+СRM.

Доработка модуля "Каталог": фильтр и сортировка товаров по наличию на конкретном складе.

Необходимо чтобы товары в каталоге и торговые предложения в каталоге сортировались по наличию на складе. Сам склад чтобы выбирался в модуле "Каталог". Разные настройки на каждый сайт (мультисайтовость).

Мы выгружаем из 1с товары из 7 складов. В зависимости от выбора настройки в модуле (выбора конкретного склада) нужно чтобы сначала показывались товары "В наличии" на этом складе, затем "в наличии на других складах", Затем все остальные товары "не в наличии".

3 года назад
MihSenin
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