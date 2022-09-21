Необходимо обновить API на сайте в соответствии с предоставленным техническим заданием. Ищется опытный веб-программист, который сможет выполнить задачу в установленные сроки и с разумной ценой.
Автозагрузка (выборочная) на Авито
Интеграция товаров сайта с авито. Категория запчасти и аксессуары. Необходима доработка категорий и характеристик
Заявки фрилансеров
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