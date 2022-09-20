Необходимо разработать бота, который будет в автоматическом режиме торговать на криптовалютной бирже по постам из твиттера.

Бот должен открывать сделки:

- по ключевым словам;

- по картинкам, где есть ключевые слова;

- по картинкам, где изображены определённые объекты.

Отклики оставляйте только в том случае, если имеете опыт работы с искусственным интеллектом и криптобиржами.

К отклику сразу добавляйте портфолио разработанных вами подобного рода проектов!

О цене договоримся после ознакомления с ТЗ.