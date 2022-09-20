Требуется разработка имитации API P2P сервиса на PHP с функционалом для поиска предложений, создания и подтверждения сделок, а также работы с сообщениями. Все пути в заглушках должны совпадать с оригинальным API. Сделки и сообщения должны записываться в базу данных для дальнейшего получения статуса.
Бот для торговли на криптовалютной бирже по постам из твиттера
Необходимо разработать бота, который будет в автоматическом режиме торговать на криптовалютной бирже по постам из твиттера.
Бот должен открывать сделки:
- по ключевым словам;
- по картинкам, где есть ключевые слова;
- по картинкам, где изображены определённые объекты.
Отклики оставляйте только в том случае, если имеете опыт работы с искусственным интеллектом и криптобиржами.
К отклику сразу добавляйте портфолио разработанных вами подобного рода проектов!
О цене договоримся после ознакомления с ТЗ.
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