Увеличить скорость сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок362 просмотра

Увеличить скорость сайта (ссылка в прикрепленных). Нужно довести сайт до зеленых показателей Google Page Speed.

Как можно быстрее.

Срок 1 рабочий день. 

3 года назад
a-luxkz
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