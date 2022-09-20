Требуется решение для оптимизации подгрузки изображений на веб-странице с использованием метода lazy loading. Необходимо загружать только изображения, находящиеся в зоне видимости пользователя, а также адаптировать размеры изображений под заданные блоки. Прием заявок только от опытных специалистов без упоминания о начале карьеры.