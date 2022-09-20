На сайте на Wordpress в тематике недвижимости для определения локации ,построения маршрутов требуется настроить api карт google ( этот функционал интегрирован в тему) но нет самого api. Либо подключить апи яндекс карт, но прямо встроенного в тему функционала Яндекса тоже нет.