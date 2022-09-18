Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка209 просмотров

Вот список задач, которые мне нужно решить:

Есть рабочий оптовый интернет магазин обуви на опенкарт и складская программа Мой Склад (без интеграции с магазином)

Хотим запустить помимо опта ещё 2 направления это розница и дропшиппинг.

У всех трех направлений будут разные цены, и разные адреса соответственно нужно сделать либо ещё 2 сайта либо сделать мультмагазин.

Если делаем отдельные сайты, то нужно сделать так чтобы можно было управлять товарами через 1 сайт (а не добавлять/удалять 1 товар на всех 3х сайтах вручную)

По дропшиппингу должна быть возможность создавать при необходимости новые сайты и подключать к ним наши товары и остатки.

Задача:

1. Нужно придумать, как реализовать такую систему, может быть перейти на другую CMS

2. Сделать интеграцию по товарам и остаткам с системой Мой Склад

3. Подобрать 1 общий шаблонный дизайн для 3-х сайтов (или одного) и поставить его. Пример дизайна https://outmaxshop.ru/

4. Сделать интеграцию с сервисом рассылки Unisender (должно быть распределение категорий пользователей сайта розница, опт и дроп по 3 разным базам)

Также для лучшего понимания функций сайтов:

Функционал сайта по рознице: Обычный интернет магазин, заказы с которого падают на почту и в Мой Склад, цены розничные

Функционал сайта по опту: На сайте установлены виджеты парсеров товаров (например турбопарсер), для заказа обязательна регистрация на сайте, заказы падают на почту и в Мой Склад, цены оптовые, в личном кабинете нужно сделать синхронизацию статусов заказов с Мойм Складом

Функционал по дропшиппингу: Тоже интернет магазин, заказы с которого падают на почту и в Мой Склад, но здесь нужно доработать личный кабинет, чтобы наши парнеры могли отслеживать статусы заказов и выплат денег по ним, цены для дропшиппинга

сайт:

https://mmoptsp.ru/

Opencart
3 года назад
Cyxik
58 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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