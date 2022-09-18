Разработать функционал отмены и повтора действий для нескольких полей ввода с использованием свойства contenteditable. Используйте MutationObserver для отслеживания изменений атрибутов, узлов и текста. Поддержка разных типов display (table-cell, block, inline). Код должен быть компактным и понятным.
Создать сайт для обмена p2p
Привет! Ищу человека, который реализовал сайт-обменник п2п (или смежные обменники)
В отклике, пожалуйста, кидайте примеры и примерную вилку стоимости такой реализации, после скину подробное тз
Заявки фрилансеров
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