Необходимо создать страницу на WordPress с интеграцией API Яндекс.Карт, позволяющую загружать метки объектов из Excel и фильтровать их. Функционал включает создание форм загрузки с разными полями, отображение информации о выбранных объектах и возможность выгрузки данных в Excel. Дизайн карты займет 3/4 ширины экрана с информационным полем справа. Требуется создание удобного интерфейса для выбора и подачи заявок на рекламу.