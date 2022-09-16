ReactJS + WordPress, правки 1 страницы - сегодня!

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки994 просмотра

ReactJS + WordPress, правки 1 страницы - сегодня!

Требуется доделать функционал одной страницы, большая часть полей подключена, часть требуется доделать.

Бюджет 45$ Оплата по факту БЕЗ авансов

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WordPress
3 года назад
createrwebst
Андрей 
33 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
37 отзывов(-2)

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6 отзывов(-2)
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