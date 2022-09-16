Ищется опытный разработчик NodeJS для анализа двух пет-проектов: простой на Express/MongoDB и более сложный на Express/React/PostgreSQL. Необходимо предоставить фидбэк по критическим ошибкам и общей структуре проектов, а также ответить на пару вопросов. Бюджет до $20, сроки выполнения — чем быстрее, тем лучше.