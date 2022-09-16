Требуется фрилансер для доработки и обслуживания сайта на WordPress в течение 7 месяцев. Начало работ на следующей неделе. Сайт включает личные кабинеты для 4500 участников, оформляющих заявки. Необходим опыт работы с подобными проектами и возможность оперативного реагирования на запросы клиента. Ищем проактивного специалиста для четкой формулировки требований и исправления ошибок.
ReactJS + WordPress, правки 1 страницы - сегодня!
ReactJS + WordPress, правки 1 страницы - сегодня!
Требуется доделать функционал одной страницы, большая часть полей подключена, часть требуется доделать.
Бюджет 45$ Оплата по факту БЕЗ авансов
Оставляйте телеграмм для связи
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