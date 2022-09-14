Требуется разработать инструмент для парсинга авто аукционов или API, который будет обновлять лоты с периодичностью 1-2 раза в день. Необходимо отобразить лог работы парсера, включая количество запусков и добавленных авто. В начальном этапе парсинг для 3-х аукционов с интеграцией в каталог на Laravel. Ожидается опытный разработчик, возможны готовые решения.