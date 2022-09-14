Необходимо отредактировать карточки товара на сайте Тильда, добавив функционал калькулятора цен. Задача включает использование скриптов для динамического изменения цены в зависимости от выбранных категорий товара. Требуется подключение CRM-системы и настройка платежной системы. Дизайн макетов готов, необходимо совместное обговорение с дизайнером для поиска оптимального решения.
Разработка функций на сайте
Всем доброго времени суток, Для сайта необходимо доработать несколько функций 1)Адаптировать шапку сайта под мобильное устройство 2)Реализовать возможность сохранять валюту, рубль, евро, доллар, гривна для товаров и переносить сумму с валютой в checkout 3)Необходимо добавить реализацию выбора языка русский и английский язык, хотя бы на функциональном уровне 4)на сайте присутствует админ-панель, необходимо добавить страницу, чтобы после оформления заказа у пользователя была какая-нибудь анимация загрузки, с подтянутым значением цены в нужной валюте, на этой форме нужно иметь возможность указать через админ-панель статус «успешно» или «ошибка» с соответствующими страницами
Структура сайта выглядит следующим образом:
Заявки фрилансеров
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