Разработка функций на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки279 просмотров

Всем доброго времени суток, Для сайта необходимо доработать несколько функций 1)Адаптировать шапку сайта под мобильное устройство 2)Реализовать возможность сохранять валюту, рубль, евро, доллар, гривна для товаров и переносить сумму с валютой в checkout 3)Необходимо добавить реализацию выбора языка русский и английский язык, хотя бы на функциональном уровне 4)на сайте присутствует админ-панель, необходимо добавить страницу, чтобы после оформления заказа у пользователя была какая-нибудь анимация загрузки, с подтянутым значением цены в нужной валюте, на этой форме нужно иметь возможность указать через админ-панель статус «успешно» или «ошибка» с соответствующими страницами

Структура сайта выглядит следующим образом:

3 года назад
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Заявки фрилансеров

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