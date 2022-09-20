Небольшая правка в Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки157 просмотров

Здравствуйте, описание задачи прикрепляю ниже. Пишите кто сможет помочь и за какую цену.

3 года назад
guest_1524056544188
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

klogachev
Кузьма 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад
$8
1 день
Исполнитель сделал все очень быстро и качественно. Рекомендую к сотрудничеству и сам его продолжу.
Четкое ТЗ, всегда на связи, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

klogachev
Кузьма 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад
Илья
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
4 дня назад
16 отзывов
3 года назад

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