Требуется программист для доработки самописного сайта. Необходимо исправить ошибку при добавлении товара, увеличить размер фото, автоматизировать процесс добавления артикулов, реализовать удобную сортировку, добавить учет остатков продукции, возможность закрытия карточек без захода в них и водяной знак на фото. Задача включает несколько этапов с акцентом на функционал и удобство.
Небольшая правка в Битрикс
Здравствуйте, описание задачи прикрепляю ниже. Пишите кто сможет помочь и за какую цену.
Выбранный исполнитель
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