Доработать самописный сайт.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка251 просмотр

Добрый день.  Мне нужен программист, который сможет доработать самописный сайт.  Что необходимо сделать на первом этапе:

1.  Исправить ошибку на сайте ( приложение). Когда добавляешь карточку товара, то появляется эта ошибка. Пропала синхронизация между языками.  Приходится добавлять один и тот же товар 2 раза.  

2.  Увеличить размер фото (предварительный просмотр).

3.  Автоматически добавлять артикул при создании новой карточки товара.

4.  Предложить и реализовать сортировку товара. Что бы было удобно. На данный момент есть по алфавиту и по цене.

5.  Добавить возможность введения остатков продукции и что бы позиция закрывалась автоматически, когда товар закончится.  

6. Добавить возможность закрытия и открытия карточки товара не заходя в карточку товара.

7. Добавить водяной знак на наши фото на сайте.

3 года назад
JohnDeere
Дима 
47 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Наира
 
38 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад

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