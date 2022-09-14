Добрый день. Мне нужен программист, который сможет доработать самописный сайт. Что необходимо сделать на первом этапе:

1. Исправить ошибку на сайте ( приложение). Когда добавляешь карточку товара, то появляется эта ошибка. Пропала синхронизация между языками. Приходится добавлять один и тот же товар 2 раза.

2. Увеличить размер фото (предварительный просмотр).

3. Автоматически добавлять артикул при создании новой карточки товара.

4. Предложить и реализовать сортировку товара. Что бы было удобно. На данный момент есть по алфавиту и по цене.

5. Добавить возможность введения остатков продукции и что бы позиция закрывалась автоматически, когда товар закончится.

6. Добавить возможность закрытия и открытия карточки товара не заходя в карточку товара.

7. Добавить водяной знак на наши фото на сайте.