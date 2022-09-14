Реализовано смс информирование через сервис smsc.ru по их инструкции смс отправка. Баланс есть, пароль логин верные, но смс все равно не приходит. Нужно проверить код и разобраться почему.

Везде реализация одинаковая, не приходит смс нигде. Всего 3 сайта на всех нужно исправить.

http://kidscityoz.ru/

http://crazyvr.ru/

http://cosmoparkoz.ru/