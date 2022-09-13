Разработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт19 заявок415 просмотров

Добрый день,необходимо разработать сайт 3Д Арт студии.Задача сайта презентовать услуги и привлекать клиентов для сотрудничества.Нужно сделать главную страницу (на которой будет написана вся информация студии и тд.).Сделать каталог страниц.

Примеры сайтов предоставлены по ссылкам ниже.

Также будут предоставляться все текста и фотографии

https://pinglestudio.com/service/3d-game-modeling

https://www.3dfurniturerendering.com/

https://3d-ace.com/nft-art-design/

NFT
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