Добрый день,необходимо разработать сайт 3Д Арт студии.Задача сайта презентовать услуги и привлекать клиентов для сотрудничества.Нужно сделать главную страницу (на которой будет написана вся информация студии и тд.).Сделать каталог страниц.

Примеры сайтов предоставлены по ссылкам ниже.

Также будут предоставляться все текста и фотографии

https://pinglestudio.com/service/3d-game-modeling

https://www.3dfurniturerendering.com/

https://3d-ace.com/nft-art-design/