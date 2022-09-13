Доработка сайта на Laravel

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок311 просмотров

Добрый день, на долгосрочную перспективу требуется бэкенд разработчик на Laravel  (Junior+ или  Middle) ( + совсем немного фронт). Оплата только после тестирования мной. Пишите свой опыт работы и несколько своих проектов на Laravel.

Laravel
3 года назад
laravelln
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