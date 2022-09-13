Требуется разработка модуля интеграции телефонии 3СХ с CRM Simla.com с поддержкой REST API. Используйте CRM Integration Wizard для создания решения. Имеется документация по API и методам, что обеспечит успешную реализацию проекта.
Доработка сайта на Laravel
Добрый день, на долгосрочную перспективу требуется бэкенд разработчик на Laravel (Junior+ или Middle) ( + совсем немного фронт). Оплата только после тестирования мной. Пишите свой опыт работы и несколько своих проектов на Laravel.
Заявки фрилансеров
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