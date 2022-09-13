Реализовать выгрузку данных с магазина OZON с помощью Web программ.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки220 просмотров

Необходимо реализовать выгрузку данных с магазина Ozon, оформить удобный функционал, сделать аналитику по продажам. Все основные параметры и макет конечной работы отражены в прикрепленной таблице. Требования к разработке:

- Права администратора и доступ ко всем файлам необходимым для работы всей системы.

- Корректное отображение всех функций и систем.

- Правильно выполненная логическая цепочка.

- Организация работоспособности системы в зоне ответственности программиста от выгрузки по API, до выдачи необходимой информации на экран.

- Свободный и постоянный доступ к базе данных.

- Добавить визуализация в datastudio.

- Конфиденциальность информации системы, исполнитель гарантирует конфиденциальность информации к которой будет получен доступ в рамках разработки и обслуживания системы.

В целом запрос в том что нужно перестроить таким образом что бы это работало с большими данными. И базы были доступны нам что бы мы могли с ними работать, выгружать в таблицы. Бюджет согласуется при общении. Более детально пункты задания отражены в таблице.

3 года назад
nazzimov
Ильдар 
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Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
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