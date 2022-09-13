Требуется разработать плагин для WordPress, который позволит продавать NFT. Необходимо интегрировать API для проведения оплат. Знания PHP и Node.js обязательны. Плагин должен включать установку, удаление и настройки в WooCommerce, а также взаимодействие с API для обработки данных о товаре и заключения смарт-контракта. Опыт в сфере NFT приветствуется.