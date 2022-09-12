Требуется программист для выполнения 7 задач в начале проекта на Laravel. Проект финансовой тематики, необходим доступ к GitHub и опыт в написании качественного кода. Оплата производится в 2 этапа, после выполнения задач будет предоставлено новое ТЗ.
Дописать скрипт php
Добрый день! Есть скрипт. Все данные берутся из active directory
Нужно сделать:
1. фильтр по полям и поиск
2. Вид иерархический по отделам и алфавитный
Прошу указать стоимость и сроки.
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