Требуется поддержка проекта на Laravel на период с 13 по 24 сентября. Необходимы доработки и багфиксы в новой версии. Ожидается загрузка около 1 часа в день. Имеется необходимость в письменном общении на английском языке. Укажите свой рейт и опыт работы с Laravel.